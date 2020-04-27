На даче в Заводском районе Саратова сгорел мужчина

27 Апр 2020 2020-04-27T11:08:23+03:00

Пожар произошел еще в пятницу

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В Заводском районе Саратова при пожаре на даче погиб мужчина.

- Следователи организовали доследственную проверку. По предварительным данным, возгорание деревянного строения в СНТ «Мичуринец» произошло днем 24 апреля, внутри был мужчина, которому на вид около 55 лет, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Прибывшие пожарные потушили огонь и нашли тело погибшего со следами термического воздействия. Со слов очевидцев, дачный участок принадлежал одному из родственников мужчины.

Признаков насильственной смерти на теле гражданина при осмотре не нашли. Назначена судмедэкспертиза для точного установления.

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ИСТОЧНИК KP.RU