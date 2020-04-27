Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 апреля: федеральный штаб подтвердил данные по региону

27 Апр 2020 2020-04-27T11:26:48+03:00

В стране за сутки заразились 6 198 человек

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Федеральный оперативный штаб по коронавирусу подтвердил количество заражений в Саратовской области.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что, по данным областного оперативного штаба, в регионе на утро 27 апреля зарегистрировано 22 новых случая.

В общей сложности число диагнозов с начала пандемии составило в Саратовской области 327.

Всего по России за сутки количество заразившихся составило 6 198 человек, из них в Москве — 2 871. В целом по стране зарегистрировано 87 147 случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU