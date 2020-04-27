Андрей Воробьев провел прием граждан в дистанционном режиме

27 Апр 2020 2020-04-27T11:25:51+03:00

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В связи с введенным режимом самоизоляции на территории региона депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия») провел прием граждан в дистанционном режиме. Он отвечал на вопросы по телефону.

За помощью к Андрею Викторовичу обратились десять жителей Энгельсского района. Вопросы, адресованные к парламентарию, касались различных сфер. Многодетная семья обратилась к депутату с просьбой о получении продуктового набора с продовольственными товарами первой необходимости. С аналогичным вопросом обратилась и труженица тыла, проживающая на территории Энгельсского района. Андрей Воробьев пообещал, что данная поддержка будет оказана в кратчайшие сроки. Жители поселка Мелиораторов пожаловались, что в период пандемии управляющая компания не проводит мероприятия по дезинфекции подъездов многоквартирных домов.

Пенсионерка обратилась с просьбой об установке мусорных контейнеров на улице Халтурина Депутат пообещал связаться с коммунальной службой и разобраться в данной ситуации.

Еще одно обращение граждан касалось неудовлетворительного состояния дворовой территории по адресу: улица Энгельс-1, дом №79. По данному адресу будет совершена рабочая поездка.

По телефону мужчина рассказал парламентарию, что хочет оформить опекунство над сыном. Для данного гражданина организуют встречу со специалистом, во время которой ему будет дана консультация и оказана юридическая помощь.

Также в дистанционном режиме были затронуты вопросы о ходатайстве в переводе студентки ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» с коммерческой на бюджетную форму обучения, беспроцентной оплаты жилищно-коммунальных услуг гражданки со статусом «Дети войны», о досрочном выходе на пенсию и оказания адресной финансовой поддержки избирателям в период пандемии. Озвученные вопросы взяты на личный контроль депутата.

ИСТОЧНИК KP.RU