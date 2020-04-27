В Энгельсе девять пожарных тушили дом

27 Апр 2020 2020-04-27T11:21:33+03:00

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Сегодня, 27 апреля, в 00:16 девять пожарных и две единицы техники выехали тушить частный дом на Новоузенской улице в Энгельсе.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 12 кв. м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU