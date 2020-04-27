Самоизоляция в Саратове: музеи онлайн посетили более 10 тыс. человек

27 Апр 2020 2020-04-27T11:21:10+03:00

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В связи с введенными ограничениями из-за коронавируса музеи Саратова сейчас можно посетить только онлайн.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати региона, проведено более 50 виртуальных мероприятий, которые посетили около 11 тыс. человек. В соцсетях учреждений зафиксировано рекордное количество просмотров — порядка 42 тыс.

Можно увидеть экспозицию в музее Федина с технологией дополненной реальности, узнать больше об исторических датах от саратовского историко-патриотического комплекса, посетить областной музей краеведения.

Команда исторического парка «Россия — моя история» запустила для 11-классников марафон по сдаче ЕГЭ.

Также на виртуальных страницах музеев размещены проекты к 75-летию Победы, например, дневниковые записи Федина, отрывки из его переписки с другими писателями и деятелями искусств, иллюстрируемые фондовыми материалами.

Музей Льва Кассиля запустил подготовку к 115-летнему юбилею писателя. На сайте учреждения и в соцсетях открыты новые рубрики: «Внимание, экспонат!», «А у нас в Швамбрании».

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ИСТОЧНИК KP.RU