Самоизоляция в Саратове: музеи онлайн посетили более 10 тыс. человек
В связи с введенными ограничениями из-за коронавируса музеи Саратова сейчас можно посетить только онлайн.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве информации и печати региона, проведено более 50 виртуальных мероприятий, которые посетили около 11 тыс. человек. В соцсетях учреждений зафиксировано рекордное количество просмотров — порядка 42 тыс.
Можно увидеть экспозицию в музее Федина с технологией дополненной реальности, узнать больше об исторических датах от саратовского историко-патриотического комплекса, посетить областной музей краеведения.
Команда исторического парка «Россия — моя история» запустила для 11-классников марафон по сдаче ЕГЭ.
Также на виртуальных страницах музеев размещены проекты к 75-летию Победы, например, дневниковые записи Федина, отрывки из его переписки с другими писателями и деятелями искусств, иллюстрируемые фондовыми материалами.
Музей Льва Кассиля запустил подготовку к 115-летнему юбилею писателя. На сайте учреждения и в соцсетях открыты новые рубрики: «Внимание, экспонат!», «А у нас в Швамбрании».
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU