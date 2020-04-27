Налоговая служба запускает сервис для выплат малому бизнесу на каждого сотрудника

27 Апр 2020 2020-04-27T11:19:54+03:00

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С 1 мая в России должен начать работу сервис для выплат субсидий малому бизнесу.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе по противодействию коронавирусу, речь идет о выплатах в размере МРОТ на каждого сотрудника предприятия. Это 12 130 рублей.

Согласно плану поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер, такие выплаты будут распространяться на предприятия МСП наиболее пострадавших отраслей. При этом условием для получения является сохранение штата работников.

Выплаты освобождены от налогов.

- Мы сейчас стараемся сделать максимально комфортный инструмент для того, чтобы людям было понятно, комфортно и быстро получить эти выплаты. С 1 мая, я обязуюсь, мы этот сервис запустим, — отметил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU