2020-04-27T11:19:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Налоговая служба запускает сервис для выплат малому бизнесу на каждого сотрудника

Он должен заработать с 1 мая
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 мая в России должен начать работу сервис для выплат субсидий малому бизнесу.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе по противодействию коронавирусу, речь идет о выплатах в размере МРОТ на каждого сотрудника предприятия. Это 12 130 рублей.

Согласно плану поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер, такие выплаты будут распространяться на предприятия МСП наиболее пострадавших отраслей. При этом условием для получения является сохранение штата работников.

Выплаты освобождены от налогов.

- Мы сейчас стараемся сделать максимально комфортный инструмент для того, чтобы людям было понятно, комфортно и быстро получить эти выплаты. С 1 мая, я обязуюсь, мы этот сервис запустим, — отметил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тихон и Эльза родились в Саратовской области на прошлой неделе
Туристическая отрасль в Саратове может воспользоваться возможностями пригородных железных дорог
Без воды остались три улицы в Ленинском районе Саратова
В балаковском селе сгорел дом на 206 «квадратов»
Виктория Бородянская о внутреннем туризме в Саратове: Отрасль смотрит в будущее с оптимизмом
На даче в Заводском районе Саратова сгорел мужчина
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 апреля: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Андрей Воробьев провел прием граждан в дистанционном режиме
В Энгельсе девять пожарных тушили дом
Самоизоляция в Саратове: музеи онлайн посетили более 10 тыс. человек
Налоговая служба запускает сервис для выплат малому бизнесу на каждого сотрудника
В понедельник в детсады Саратова привели 223 ребенка
Республика Удмуртия присоединилась к марафону «Наш День Победы»
Полиция Саратова запускает горячие линии
В Саратове нашли родных неизвестной пенсионерки
Коронавирус в Саратове: Лонгин призвал саратовцев на Радоницу сидеть дома
Запуск фонтанов в Саратове отложен из-за коронавируса
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 апреля 2020 года: еще 22 случая
В Саратове криминальная пара украла двери из подъезда
В Энгельсе водитель Lifan врезался в Lada Priora и уехал
«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов принять участие в конкурсе «Юнкоры-2020»
Банда саратовцев через нотариусов получала квартиры покойников