Налоговая служба запускает сервис для выплат малому бизнесу на каждого сотрудника
С 1 мая в России должен начать работу сервис для выплат субсидий малому бизнесу.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе по противодействию коронавирусу, речь идет о выплатах в размере МРОТ на каждого сотрудника предприятия. Это 12 130 рублей.
Согласно плану поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер, такие выплаты будут распространяться на предприятия МСП наиболее пострадавших отраслей. При этом условием для получения является сохранение штата работников.
Выплаты освобождены от налогов.
- Мы сейчас стараемся сделать максимально комфортный инструмент для того, чтобы людям было понятно, комфортно и быстро получить эти выплаты. С 1 мая, я обязуюсь, мы этот сервис запустим, — отметил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
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ИСТОЧНИК KP.RU