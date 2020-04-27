В понедельник в детсады Саратова привели 223 ребенка

27 Апр 2020 2020-04-27T10:45:17+03:00

Перед приемом в дежурные группы ребят осмотрели

Изменить размер текста: A A

В 25 дежурных групп детсадов Саратова привели сегодня, 27 апреля, 223 ребенка.

Всего, как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в понедельник открылись 19 детских садов.

Перед приемом в дежурные группы ребят осмотрели, измерили температуру. Дошколята находятся в помещениях, которые дезинфицируют в соответствии с требованиями СанПиН.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU