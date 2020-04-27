В понедельник в детсады Саратова привели 223 ребенка
Перед приемом в дежурные группы ребят осмотрели
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В 25 дежурных групп детсадов Саратова привели сегодня, 27 апреля, 223 ребенка.
Всего, как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в понедельник открылись 19 детских садов.
Перед приемом в дежурные группы ребят осмотрели, измерили температуру. Дошколята находятся в помещениях, которые дезинфицируют в соответствии с требованиями СанПиН.
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ИСТОЧНИК KP.RU