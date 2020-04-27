Республика Удмуртия присоединилась к марафону «Наш День Победы»

27 Апр 2020 2020-04-27T10:30:50+03:00

Песенный марафон ПФО "Наш День Победы". Республика Удмуртия.

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Республика Удмуртия присоединилась к песенному марафону «Наш День Победы».

Организатором патриотической акции является аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Песню «День Победы» в Ижевске исполнила Академическая хоровая капелла. Запись выступления была сделана еще до введения режима самоизоляции. Вокалисты спели на фоне памятных мест столицы Удмуртии: Вечный огонь, памятник труженикам тыла и в сквере имени Калашникова.

Напомним, марафон стартовал 25 апреля. Первыми свой вклад внесли певцы Республики Мордовия. Они передали эстафету республике Марий Эл, а оттуда она отправилась в Удмуртию. Завтра свое вокальное мастерство покажут жители Башкортостана. В Саратовскую область акция придет 3 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU