Полиция Саратова запускает горячие линии

27 Апр 2020 2020-04-27T10:30:04+03:00

Задать свой вопрос можно с 14:00 до 18:00

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С сегодняшнего дня, 27 апреля, начали работу телефоны горячих линий в Управлении МВД России по Саратову.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, задать свой вопрос можно с 14:00 до 18:00 по номерам: 8 (8452) 74-73-03 и 8 (8452) 74-73-04.

Обращения горожан рассмотрят и дадут на них ответы в установленные законом сроки. Вопросы возьмет на контроль начальник городского Управления полковник полиции Андрей Чепурной.

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ИСТОЧНИК KP.RU