В Саратове нашли родных неизвестной пенсионерки

27 Апр 2020 2020-04-27T10:29:19+03:00

Поиск был объявлен в субботу

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Сегодня, 27 апреля, нашлись родственники неизвестной пенсионерки, которая называет себя Тамара. Поиски шли с 25 апреля.

Об этом «КП-Саратов» сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, женщину нашли на перекрестке Алексеевской улицы и проспекта 50 лет Октября.

С 23 апреля она находится в медицинском учреждении.

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ИСТОЧНИК KP.RU