В Саратове нашли родных неизвестной пенсионерки
Поиск был объявлен в субботу
.
Изменить размер текста:
Сегодня, 27 апреля, нашлись родственники неизвестной пенсионерки, которая называет себя Тамара. Поиски шли с 25 апреля.
Об этом «КП-Саратов» сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, женщину нашли на перекрестке Алексеевской улицы и проспекта 50 лет Октября.
С 23 апреля она находится в медицинском учреждении.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU