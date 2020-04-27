Коронавирус в Саратове: Лонгин призвал саратовцев на Радоницу сидеть дома
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин выступил с обращением к саратовцам в связи с предстоящей Радоницей завтра, 28 апреля, которая пройдет в условиях распространения.
- Со словом особой благодарности я хотел бы обратиться к тем из вас, кто решил остаться дома в эти великие и святые дни. Эта жертва была принесена вами ради здоровья ваших родных и близких и без сомнения будет принята Богом, — отметил священнослужитель.
Лонгин подчеркнул, что в ситуации, когда есть заболевшие и умершие от коронавируса, правильно будет соблюдать самоизоляцию и ограничить контакты с людьми.
- В этом году я благословляю вас воздержаться от посещения на Радоницу кладбищ и помянуть своих близких в домашней молитве, — сказал владыка.
Напомним, 19 апреля в Саратовской области Пасха прошла при пристальном внимании со стороны правоохранителей. Так, подъезд к Свято-Троицкому собору в Энгельсе был перекрыт тяжелой техникой. Все из-за того, что правительство региона до 30 апреля официально закрыла все церкви и храмы, чтобы не распространять коронавирус. Митрополит Лонгин тогда заявил, что происходящее показало истинное отношение власти к народу.
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ИСТОЧНИК KP.RU