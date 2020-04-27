2020-04-27T09:34:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове: Лонгин призвал саратовцев на Радоницу сидеть дома

Он призвал помянуть близких в домашней молитве
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин выступил с обращением к саратовцам в связи с предстоящей Радоницей завтра, 28 апреля, которая пройдет в условиях распространения.

- Со словом особой благодарности я хотел бы обратиться к тем из вас, кто решил остаться дома в эти великие и святые дни. Эта жертва была принесена вами ради здоровья ваших родных и близких и без сомнения будет принята Богом, — отметил священнослужитель.

Лонгин подчеркнул, что в ситуации, когда есть заболевшие и умершие от коронавируса, правильно будет соблюдать самоизоляцию и ограничить контакты с людьми.

- В этом году я благословляю вас воздержаться от посещения на Радоницу кладбищ и помянуть своих близких в домашней молитве, — сказал владыка.

Напомним, 19 апреля в Саратовской области Пасха прошла при пристальном внимании со стороны правоохранителей. Так, подъезд к Свято-Троицкому собору в Энгельсе был перекрыт тяжелой техникой. Все из-за того, что правительство региона до 30 апреля официально закрыла все церкви и храмы, чтобы не распространять коронавирус. Митрополит Лонгин тогда заявил, что происходящее показало истинное отношение власти к народу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Храмы Саратовской области проводят пасхальные богослужения в период самоизоляции из-за коронавируса

Подъезды к Свято-Троицкому собору в Энгельсе перегорожены тяжелой техникой, чтобы не допустить наплыва прихожан [фото, видео]

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тихон и Эльза родились в Саратовской области на прошлой неделе
Туристическая отрасль в Саратове может воспользоваться возможностями пригородных железных дорог
Без воды остались три улицы в Ленинском районе Саратова
В балаковском селе сгорел дом на 206 «квадратов»
Виктория Бородянская о внутреннем туризме в Саратове: Отрасль смотрит в будущее с оптимизмом
На даче в Заводском районе Саратова сгорел мужчина
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 апреля: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Андрей Воробьев провел прием граждан в дистанционном режиме
В Энгельсе девять пожарных тушили дом
Самоизоляция в Саратове: музеи онлайн посетили более 10 тыс. человек
Налоговая служба запускает сервис для выплат малому бизнесу на каждого сотрудника
В понедельник в детсады Саратова привели 223 ребенка
Республика Удмуртия присоединилась к марафону «Наш День Победы»
Полиция Саратова запускает горячие линии
В Саратове нашли родных неизвестной пенсионерки
Коронавирус в Саратове: Лонгин призвал саратовцев на Радоницу сидеть дома
Запуск фонтанов в Саратове отложен из-за коронавируса
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 апреля 2020 года: еще 22 случая
В Саратове криминальная пара украла двери из подъезда
В Энгельсе водитель Lifan врезался в Lada Priora и уехал
«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов принять участие в конкурсе «Юнкоры-2020»
Банда саратовцев через нотариусов получала квартиры покойников