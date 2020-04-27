Запуск фонтанов в Саратове отложен из-за коронавируса

27 Апр 2020 2020-04-27T09:50:42+03:00

Такая же ситуация происходит в Москве и Санкт-Петербурге

Изменить размер текста: A A

В Саратове из-за введенного режима самоизоляции и других ограничений, связанных с коронавирусом, отложен запуск фонтанов.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, их не включат к 1 мая, как это обычно бывает. О начале работы станет известно позже.

Такие же решения приняты в Москве и Санкт-Петербурге.

В северной столице запрет решили обыграть креативно — неработающий фонтан кто-то обмотал красно-белыми лентами, которыми обычно ограждают опасные места.

Снимок появился в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU