Запуск фонтанов в Саратове отложен из-за коронавируса
Такая же ситуация происходит в Москве и Санкт-Петербурге
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В Саратове из-за введенного режима самоизоляции и других ограничений, связанных с коронавирусом, отложен запуск фонтанов.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, их не включат к 1 мая, как это обычно бывает. О начале работы станет известно позже.
Такие же решения приняты в Москве и Санкт-Петербурге.
В северной столице запрет решили обыграть креативно — неработающий фонтан кто-то обмотал красно-белыми лентами, которыми обычно ограждают опасные места.
Снимок появился в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU