В Саратове криминальная пара украла двери из подъезда

27 Апр 2020 2020-04-27T09:49:44+03:00

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Полиция Кировского района Саратова раскрыла кражу двух металлических дверей из подъезда дома на улице Панченко — с четвертого и пятого этажей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, преступление произошло 22 апреля, с 10:00 до 13:00.

Предполагаемых злоумышленников задержали, ими оказались 39-летний мужчина и его 29-летняя спутница, которые во всем признались. На них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU