В Энгельсе водитель Lifan врезался в Lada Priora и уехал
Личность виновника аварии устанавливается
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Вчера, 26 апреля, около 21:20 у дома №19 на проспекте Строителей в Энгельсе случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в ОГИБДД по Энгельсскому району, водитель Lifan влетел в Lada Priora, после чего уехал.
Его личность устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU