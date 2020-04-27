В Энгельсе водитель Lifan врезался в Lada Priora и уехал

27 Апр 2020 2020-04-27T09:13:15+03:00

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Вчера, 26 апреля, около 21:20 у дома №19 на проспекте Строителей в Энгельсе случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в ОГИБДД по Энгельсскому району, водитель Lifan влетел в Lada Priora, после чего уехал.

Его личность устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU