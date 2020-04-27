2020-04-27T08:42:16+03:00
Общество

«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов принять участие в конкурсе «Юнкоры-2020»

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Начался прием работ на IV Ежегодный конкурс для начинающих интернет-журналистов «Юнкоры». Это специальная номинация конкурса для журналистов, пишущих о доменах и других системах адресации интернета — «DOT-журналистика». Участниками конкурса могут стать школьники, студенты колледжей и абитуриенты вузов не старше 18 лет. Темы конкурсных работ разработали «Ростелеком. Лицей» и Координационный центр доменов .RU/.РФ.

Цель конкурса — повысить уровень цифровой грамотности пользователей интернета, а также профессиональный и качественный уровень журналистских работ об интернете и цифровых технологиях.

Участникам конкурса до 1 ноября 2020 года необходимо заполнить анкету и подготовить эссе, статью, инфографику, или видеосюжет по темам, связанным с интернетом и современными цифровыми технологиями:

- «Онлайн-образование: как получить знания с помощью цифровых технологий?»;

- «Как интернет изменил мою жизнь / помог мне, моим друзьям или близким»;

- «Что я знаю о домене .РФ и/или многоязычных доменах»;

- «Русский язык в интернете: где он обитает?».

«Ростелеком. Лицей» также учредил свою спецноминацию, темой которой стала «Безопасность в интернете: мой опыт».

Победителей конкурса определит жюри, в состав которого входят руководители пресс-служб российских ИТ-компаний. Итоги планируется подвести в декабре 2020 года в рамках Недели российского интернета (RIW). Лауреаты конкурса получат дипломы и призы, а победители спецноминации от «Ростелеком. Лицея» —специальные ценные призы.

Конкурсные работы должны быть созданы или опубликованы в период c 1 января по 1 ноября 2020 года. Количество работ, представленных одним автором, не ограничено.

Со списком дополнительных тем и полными требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте конкурса.

Организаторами конкурса выступили Координационный центр доменов .RU/.РФ и Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке «Ростелеком. Лицея», РОЦИТ и домена .ДЕТИ. Официальный регистратор — компания REG.RU.

«Ростелеком. Лицей» — это новый образовательный онлайн-сервис для школьников 1–11 классов. В создании сервиса приняли участие преподаватели из лучших российских вузов и школ. Они разработали эксклюзивные учебные материалы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Занятия на портале проводятся по нескольким дисциплинам: русский и английский языки, математика, цифровые технологии; также доступны тренажеры на развитие логики и творческого мышления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Ростелеком. Лицей» приглашает начинающих интернет-журналистов принять участие в конкурсе «Юнкоры-2020»
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