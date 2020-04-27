Банда саратовцев через нотариусов получала квартиры покойников

27 Апр 2020 2020-04-27T10:28:39+03:00

За пять лет они похитили имущество на 41 млн рублей

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В Саратове будут судить 64-летнего мужчину по обвинению в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, он работал с двумя сообщниками, организовав преступную группу.

По версии следствия, свою деятельность троица начала в апреле 2014 года. Лидер банды предоставлял нотариусам и в суды поддельные документы, что он родственник умерших граждан. На самом деле те не имели близких людей. Таким образом, злоумышленник получал право на наследование их имущества.

Впоследствии недвижимость продавалась, а находившиеся на счетах покойников деньги обналичивались. В общей сложности сумма похищенного составила более 14 млн рублей.

Поймать злоумышленников удалось только в мае 2019 года. 64-летний мужчина заявил о готовности сотрудничать со следствием. Он заключил досудебное соглашение и уголовное дело против него было выделено в отдельное производство и направлено в суд. В отношении двух других граждан расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU