Найден пропавший в Энгельсе 77-летний мужчина с потерей памяти

27 Апр 2020 2020-04-27T08:11:12+03:00

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Пропавший без вести 77-летний Владимир Иванов в Энгельсе Саратовской области найден живым.

Об этом «КП-Саратов» сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, пожилой мужчина с возможной потерей памяти пропал 24 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU