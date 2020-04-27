Найден пропавший в Энгельсе 77-летний мужчина с потерей памяти
Владимира Иванова искали два дня
Владимир Иванов найден живым
Изменить размер текста:
Пропавший без вести 77-летний Владимир Иванов в Энгельсе Саратовской области найден живым.
Об этом «КП-Саратов» сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, пожилой мужчина с возможной потерей памяти пропал 24 апреля.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU