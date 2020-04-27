В Балашове рецидивист с ножом отобрал золото у продавщицы магазина
Полиция раскрыла разбой в магазине на улице Энтузиастов в Балашове.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный угрожал ножом 55-летней продавщице и отобрал у нее золотые украшения — цепочку с кулоном и серьги.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 38-летний рецидивист из Романовки, который во всем признался.
На него завели уголовное дело за разбой.
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ИСТОЧНИК KP.RU