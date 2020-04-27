2020-04-27T05:56:29+03:00
Общество

В понедельник в Саратове пройдет ливень, прогремит гроза

Ожидается порывистый ветер
Екатерина Семенова
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В Саратовской области в понедельник, 27 апреля, ожидается дождливая и ветреная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, днем пройдет сильный ливень, прогремит гроза и возможен град.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью до 15-18 метров при порывах.

Столбик термометра покажет +15..+20 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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