В понедельник в Саратове пройдет ливень, прогремит гроза
Ожидается порывистый ветер
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В Саратовской области в понедельник, 27 апреля, ожидается дождливая и ветреная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, днем пройдет сильный ливень, прогремит гроза и возможен град.
Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью до 15-18 метров при порывах.
Столбик термометра покажет +15..+20 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU