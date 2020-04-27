Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 27 апреля 2020 года: произошел резкий скачок

27 Апр 2020 2020-04-27T00:01:42+03:00

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 27 апреля составило 305 человек

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В Саратовской области произошел очередной резкий скачок количества заразившихся коронавирусом.

По данным оперативного штаба на вечер 26 апреля, число выросло сразу на 40 человек.

Таким образом, общее количество заразившихся составило 305 человек. В карту распространения коронавируса добавился еще один район Саратовской области — Аркадакский. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Саратове и Ершовском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775574" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU