В Балакове столкнулись две иномарки
В Infiniti ехали женщина и ребенок
Изменить размер текста:
В Балакове Саратовской области столкнулись Opel Astra и Infiniti.
Как сообщает группа «ЧП-Саратов», авария произошла на набережной Леонова.
Автомобилем Opel Astra управлял 22-летний водитель, а за рулем Infiniti сидела 35-летняя женщина.
В результате аварии оба водителя, а также 10-летний пассажир Infiniti отказались от госпитализации.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU