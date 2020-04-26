2020-04-26T19:07:36+03:00
Происшествия

В Балакове столкнулись две иномарки

В Infiniti ехали женщина и ребенок
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области столкнулись Opel Astra и Infiniti.

Как сообщает группа «ЧП-Саратов», авария произошла на набережной Леонова.

Автомобилем Opel Astra управлял 22-летний водитель, а за рулем Infiniti сидела 35-летняя женщина.

В результате аварии оба водителя, а также 10-летний пассажир Infiniti отказались от госпитализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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