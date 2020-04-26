2020-04-26T15:55:32+03:00
Происшествия

В Энгельсе пропал 77-летний пенсионер в ушанке

Владимира Иванова ищут с 24 апреля
Екатерина Семенова
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Владимир ИвановВладимир Иванов
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В Энгельсе Саратовской области без вести пропал 77-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», Владимира Иванова ищут с 24 апреля.

Приметы: худощавое телосложение, рост 170 см, седые волосы до плеч, серо-зеленого цвета глаза. На момент пропажи был одет в рубашку серо-синего цвета с нагрудными карманами и короткой молнией, черные штаны, зеленые резиновые сапоги, черную дермантиновую шапку-ушанку с опушкой.

У мужчины возможна потеря памяти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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