Ливень, гроза, град и шквалистый ветер: МЧС предупреждает саратовцев о ненастье

26 Апр 2020 2020-04-26T15:40:23+03:00

В Саратове ожидается ливень и сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области следующая неделя начнется с ненастной погоды. Ожидается желтый уровень опасности

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, прогнозируется сильный ветер и грозы.

Завтра днем прогремит гроза с сильным ливнем, возможен град. Ветер при этом усилится. Шквалистые порывы достигнут скорость до 18 метров в секунду.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU