Ливень, гроза, град и шквалистый ветер: МЧС предупреждает саратовцев о ненастье
Ожидается желтый уровень опасности
В Саратове ожидается ливень и сильный ветерФото: Евгения ГУСЕВА
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В Саратовской области следующая неделя начнется с ненастной погоды. Ожидается желтый уровень опасности
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, прогнозируется сильный ветер и грозы.
Завтра днем прогремит гроза с сильным ливнем, возможен град. Ветер при этом усилится. Шквалистые порывы достигнут скорость до 18 метров в секунду.
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ИСТОЧНИК KP.RU