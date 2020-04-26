2020-04-26T14:28:13+03:00
Происшествия

На Ново-Астраханском шоссе столкнулись «семерка» и «Ока»

Пострадал 63-летний мужчина
Екатерина Семенова
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Утром 26 апреля в Заводском районе Саратова столкнулись ВАЗ-2107 и «Ока».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №80 по Ново-Астраханскому шоссе.

В аварии пострадал 63-летний водитель «Оки». Он был госпитализирован. Госавтоинспекция сейчас устанавливает обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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