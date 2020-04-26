Снесено ограждение у заброшенного долгостроя в Энгельсе

26 Апр 2020 2020-04-26T12:55:48+03:00

Доступ к опасной высотке открыт и не охраняется [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

У долгостроя в Энгельсе снесены въездные ворота.

Как убедился корреспондент «КП-Саратов», проблемный дом на улице Берег Волги до сих пор может создавать проблемы.

Сейчас доступ на заброшенную строительную площадку открыт, что предоставляет не только возможность расхищать материалы, но забираться на высоту. Этим часто занимаются дети и подростки, желающие сделать эффектное сэлфи. Напомним, отчаянные любители фотографироваться в экстремальных условиях могут стать жертвами беспечности и получить травмы или даже погибнуть, как это уже случалось.

Проход на территорию заброшенной высотки теперь открытФото: Александр Уриевский

При этом дольщики высотки на улице Берег Волги получат компенсацию от фонда ДОМ.РФ. Однако за сохранностью имущества госкорпорации никто не следит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775531" frameborder="0"></iframe> Доступ к заброшенному проблемному дому оказался свободен.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU