Три улицы в Ленинском районе остались без воды
Отключение продлится до пяти вечера
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В Ленинском районе Саратова днем 26 апреля была отключена холодная вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на коммуникациях. Ориентировочно, они продлятся до 17 часов.
Вода отключена в домах на улицах Бардина, Тархова и 2-я Электронная.
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ИСТОЧНИК KP.RU