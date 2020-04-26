2020-04-26T12:12:28+03:00
Общество

Три улицы в Ленинском районе остались без воды

Отключение продлится до пяти вечера
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова днем 26 апреля была отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на коммуникациях. Ориентировочно, они продлятся до 17 часов.

Вода отключена в домах на улицах Бардина, Тархова и 2-я Электронная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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