Три улицы в Ленинском районе остались без воды

26 Апр 2020 2020-04-26T12:12:28+03:00

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В Ленинском районе Саратова днем 26 апреля была отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на коммуникациях. Ориентировочно, они продлятся до 17 часов.

Вода отключена в домах на улицах Бардина, Тархова и 2-я Электронная.

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ИСТОЧНИК KP.RU