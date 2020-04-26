2020-04-26T10:59:12+03:00
Общество

В Саратовской области во вторник закроются все почтовые отделения

На Радоницу получить или отправить письмо будет невозможно
Екатерина Семенова
Поделиться:
Почтовые отделения Саратовской области будут закрыты на РадоницуПочтовые отделения Саратовской области будут закрыты на Радоницу
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 апреля, все почтовые отделения Саратовской области будут закрыты.

Как сообщили «КП-Саратов» в УСПС региона, этот день объявлен нерабочим в связи с празднованием Радоницы.

В понедельник все отделения почты будут работать по графику вторника, даже те, у кого в этот день выходной. А во вторник, соответственно, закроются кроме того, почтальон не будет доставлять периодические издания, письма и иную корреспонденцию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области во вторник закроются все почтовые отделения
В Аткарске врачи получили право бесплатного проезда в общественном транспорте
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове выросло на 40 человек
В Саратовской области ожидается теплое воскресенье
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 26 апреля 2020 года: 20 новых случаев
С саратовских предприятий могут начать снимать ограничения: Михаил Мишустин поручил разработать поэтапный план
Валерий Радаев посетил 2-ю городскую клиническую больницу, где лечат больных коронавирусом
В Саратове на Шехурдина столкнулись две легковушки
В Энгельсе волонтеры посадили 150 каштанов во время самоизоляции
В Саратове ищут родственников неизвестной бабушки
Пытавшийся скрыться от погони саратовец получил 14 суток ареста
Володин: на строительство инфекционной больницы в Саратове поступит порядка 462 млн рублей
Мишустин подписал указ о перепрофилировании двух медучреждений в Саратове под борьбу с коронавирусом
Саратовец боится падения кирпичей с крыши дома на Соборной
Хроники коронавируса: в отдаленные села Ершовского района поставляют товары первой необходимости
Столкновение иномарок в центре Саратова: известны подробности
Мошенники оставили доверчивого медика из Саратова без 25 тыс. рублей
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 апреля: федеральный штаб подтвердил 20 случаев
Самоизоляция в Саратове: как развестись и что для этого нужно
Индекс самоизоляции в Саратове на 25 апреля: 3,2 балла
В Саратове возобновят выпуск холодильников «СЭПО»
В Саратове от коронавируса обработали 305 домов
Пьяный мужчина выматерил полицейского в аэропорту «Гагарин»
Водитель без спецпропуска не смог скрыться от сотрудников ГИБДД в Саратове
Самоизоляция в Саратове: как подготовить тело к лету дома