В Саратовской области во вторник закроются все почтовые отделения
Во вторник, 28 апреля, все почтовые отделения Саратовской области будут закрыты.
Как сообщили «КП-Саратов» в УСПС региона, этот день объявлен нерабочим в связи с празднованием Радоницы.
В понедельник все отделения почты будут работать по графику вторника, даже те, у кого в этот день выходной. А во вторник, соответственно, закроются кроме того, почтальон не будет доставлять периодические издания, письма и иную корреспонденцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU