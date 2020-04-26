В Саратовской области во вторник закроются все почтовые отделения

26 Апр 2020 2020-04-26T10:59:12+03:00

На Радоницу получить или отправить письмо будет невозможно

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Во вторник, 28 апреля, все почтовые отделения Саратовской области будут закрыты.

Как сообщили «КП-Саратов» в УСПС региона, этот день объявлен нерабочим в связи с празднованием Радоницы.

В понедельник все отделения почты будут работать по графику вторника, даже те, у кого в этот день выходной. А во вторник, соответственно, закроются кроме того, почтальон не будет доставлять периодические издания, письма и иную корреспонденцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU