В Аткарске врачи получили право бесплатного проезда в общественном транспорте

26 Апр 2020 2020-04-26T10:47:33+03:00

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В Аткарске врачи, медперсонал и работники скорой помощи, которые оказывают помощь пациентам с подозрением на коронавирус, теперь могут ездить бесплатно на общественном транспорте.

Как сообщает оперативный штаб области, с такой инициативой вышел глава Аткарского района Виктор Елин.

Его идею поддержали местные перевозчики.

В общей сложности, правом на бесплатный проезд по району получили 29 медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU