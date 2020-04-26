В Аткарске врачи получили право бесплатного проезда в общественном транспорте
Перевозчики поддержали инициативу главы района
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В Аткарске врачи, медперсонал и работники скорой помощи, которые оказывают помощь пациентам с подозрением на коронавирус, теперь могут ездить бесплатно на общественном транспорте.
Как сообщает оперативный штаб области, с такой инициативой вышел глава Аткарского района Виктор Елин.
Его идею поддержали местные перевозчики.
В общей сложности, правом на бесплатный проезд по району получили 29 медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU