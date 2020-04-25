С саратовских предприятий могут начать снимать ограничения: Михаил Мишустин поручил разработать поэтапный план

25 Апр 2020 2020-04-25T21:38:46+03:00

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минздраву России подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.

Срок — 30 апреля.

Кроме того, Роспотребнадзору нужно к 27 апреля представить предложения об организации единой площадки для обсуждения с бизнесом вопросов продолжения работы в условиях распространения новой инфекции.

Напомним, в Саратовской области разрешена работа лишь некоторых организаций, на днях в их число добавились парикмахерские. После рассмотрения предложений местных предпринимателей возможно ожидает снятие ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU