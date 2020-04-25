Валерий Радаев посетил 2-ю городскую клиническую больницу, где лечат больных коронавирусом
Сегодня, 25 апреля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил 2-ю городскую клиническую больницу, куда поступают зараженные коронавирусом со всего региона.
Об этом он рассказал в своем профиле соцсети Instagram.
На перепрофилизацию нескольких корпусов учреждения было выделено 470 млн рублей.
Губернатор отметил, что в больнице развернуто 417 коек с кислородной поддержкой. Сейчас здесь проходят лечение 257 пациентов, из них 82 заражены новой инфекцией. Справиться с болезнью им помогают более 400 медработников. Валерий Радаев поблагодарил их за работу.
На ремонт зданий, лаборатории, закупку новой аппаратуры направлено 43 млн. рублей.
Валерий Радаев посетил 2-ю городскую клиническую больницу в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU