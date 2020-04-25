Валерий Радаев посетил 2-ю городскую клиническую больницу, где лечат больных коронавирусом

25 Апр 2020 2020-04-25T20:13:29+03:00

В учреждение поступают больные со всего региона

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Сегодня, 25 апреля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил 2-ю городскую клиническую больницу, куда поступают зараженные коронавирусом со всего региона.

Об этом он рассказал в своем профиле соцсети Instagram.

На перепрофилизацию нескольких корпусов учреждения было выделено 470 млн рублей.

Губернатор отметил, что в больнице развернуто 417 коек с кислородной поддержкой. Сейчас здесь проходят лечение 257 пациентов, из них 82 заражены новой инфекцией. Справиться с болезнью им помогают более 400 медработников. Валерий Радаев поблагодарил их за работу.

На ремонт зданий, лаборатории, закупку новой аппаратуры направлено 43 млн. рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775490" frameborder="0"></iframe> Валерий Радаев посетил 2-ю городскую клиническую больницу в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU