2020-04-25T20:13:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Валерий Радаев посетил 2-ю городскую клиническую больницу, где лечат больных коронавирусом

В учреждение поступают больные со всего региона
Дарья Вострикова
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Сегодня, 25 апреля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил 2-ю городскую клиническую больницу, куда поступают зараженные коронавирусом со всего региона.

Об этом он рассказал в своем профиле соцсети Instagram.

На перепрофилизацию нескольких корпусов учреждения было выделено 470 млн рублей.

Губернатор отметил, что в больнице развернуто 417 коек с кислородной поддержкой. Сейчас здесь проходят лечение 257 пациентов, из них 82 заражены новой инфекцией. Справиться с болезнью им помогают более 400 медработников. Валерий Радаев поблагодарил их за работу.

На ремонт зданий, лаборатории, закупку новой аппаратуры направлено 43 млн. рублей.

Валерий Радаев посетил 2-ю городскую клиническую больницу в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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