В Саратове на Шехурдина столкнулись две легковушки
Авария произошла в Кировском районе
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Сегодня, 25 апреля, у дома №2/4 на улице Шехурдина в Кировском районе Саратова произошла авария.
По данным портала «ЧП Саратов», дорогу не поделили ВАЗ-2107 и Lada Priora.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работали медики ЦМК. Обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU