В Саратове на Шехурдина столкнулись две легковушки

25 Апр 2020 2020-04-25T19:32:48+03:00

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Сегодня, 25 апреля, у дома №2/4 на улице Шехурдина в Кировском районе Саратова произошла авария.

По данным портала «ЧП Саратов», дорогу не поделили ВАЗ-2107 и Lada Priora.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работали медики ЦМК. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU