В Энгельсе волонтеры посадили 150 каштанов во время самоизоляции

25 Апр 2020 2020-04-25T19:27:36+03:00

Работы проходили с соблюдением всех мер безопасности

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Сегодня, 25 апреля, в Энгельсе в период самоизоляции сажали каштаны в парке военной техники под открытым небом «Патриот».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, 150 саженцев предоставило министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области из местных лесопитомников.

В работах были задействованы волонтеры, общественники Энгельса, представители комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи и сотрудники МУП «Городское хозяйство». Меры безопасности соблюдались — минимум человек, каждый из которых надел маску и перчатки.

Напомним, в Саратове к деревьям относятся совсем по-другому. Зеленые насаждения массово спиливают и бросают на дорогах, на что жаловались местные жители.

В городской администрации ситуации нашлось объяснение — программа по ремонту тротуаров, иначе не поступить. Старые деревья ликвидируют, а вместо них должны появится новые.

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ИСТОЧНИК KP.RU