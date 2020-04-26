В Саратовской области ожидается теплое воскресенье

26 Апр 2020 2020-04-26T07:59:23+03:00

На улице будет ветрено

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Сегодня, 26 апреля, в Саратовской области ожидается переменная облачность.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, день пройдет преимущественно без осадков.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.

Столбик термометра поднимется до +14…+19 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU