В Саратовской области ожидается теплое воскресенье
На улице будет ветрено
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Сегодня, 26 апреля, в Саратовской области ожидается переменная облачность.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, день пройдет преимущественно без осадков.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/с.
Столбик термометра поднимется до +14…+19 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU