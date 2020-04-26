2020-04-26T00:11:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 26 апреля 2020 года: 20 новых случаев

Общее количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 26 апреля 2020 года составило 265 человек
Дарья Вострикова
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В Саратовской области за сутки 25 апреля коронавирус подтвержден у еще 20 человек.

Как сообщает оперативный штаб Саратовской области, общее число заболевших в регионе составляет 265 человек.

Среди новых заразившихся двум пациентам не исполнилось 14 лет, по четверо человек приходится на категории от 17 до 39 лет и от 40 до 49 лет. Пятеро находятся в возрасте от 50 до 59 лет, столько же заболевших старше 60.

География распространения новой инфекции изменилась, добавился Советский район.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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