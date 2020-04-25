В Саратове ищут родственников неизвестной бабушки
Объявлен поиск родственников неизвестной бабушки, которую нашли на перекрестке Алексеевской улицы и проспекта 50 лет Октября в Саратове.
Как рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт», гражданка называет себя Тамарой и с 23 апреля находится в медицинском учреждении.
Ее приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, собранные в пучок седые волосы, серые глаза.
Она была одета в серое пальто, красную кофту, черное платье в желтые и оранжевые цветочки, черные трико, оранжевый платок. Обута в черные туфли.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU