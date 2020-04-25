В Саратове ищут родственников неизвестной бабушки

25 Апр 2020 2020-04-25T18:48:58+03:00

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Объявлен поиск родственников неизвестной бабушки, которую нашли на перекрестке Алексеевской улицы и проспекта 50 лет Октября в Саратове.

Как рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт», гражданка называет себя Тамарой и с 23 апреля находится в медицинском учреждении.

Ее приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, собранные в пучок седые волосы, серые глаза.

Она была одета в серое пальто, красную кофту, черное платье в желтые и оранжевые цветочки, черные трико, оранжевый платок. Обута в черные туфли.

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ИСТОЧНИК KP.RU