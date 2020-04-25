Пытавшийся скрыться от погони саратовец получил 14 суток ареста

25 Апр 2020 2020-04-25T18:01:18+03:00

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Сегодня ночью, 25 апреля, 29-летний водитель Chevrolet Niva не подчинился на требование об остановке сотрудников ДПС.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГИБДД, за мужчиной устроили преследование, в котором была задействованы две патрульные машины. В одну из них нарушитель влетел, но его задержали на улице Зыбина.

По решению Кировского районного суда мужчине назначено 14 суток ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU