Пытавшийся скрыться от погони саратовец получил 14 суток ареста
Сегодня ночью, 25 апреля, 29-летний водитель Chevrolet Niva не подчинился на требование об остановке сотрудников ДПС.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГИБДД, за мужчиной устроили преследование, в котором была задействованы две патрульные машины. В одну из них нарушитель влетел, но его задержали на улице Зыбина.
По решению Кировского районного суда мужчине назначено 14 суток ареста.
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ИСТОЧНИК KP.RU