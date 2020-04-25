Володин: на строительство инфекционной больницы в Саратове поступит порядка 462 млн рублей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что на строительство инфекционной больницы в Саратове найдено 462 млн рублей из привлеченных источников. Деньги поступят в регион на следующей неделе.
Запись его интервью опубликована в группе сторонников председателя Госдумы в соцсети Instagram.
Вячеслав Володин отметил, что на строительство больницы необходимо 1 млрд 200 млн рублей. Современного учреждения нет и если оно появится, это поможет спасти жизнь людей. А в будущем здесь будут оказывать качественную медицинскую помощь. По его мнению, денег, которые выделены и перечисляют предприятия Саратовской области, будет достаточно, для того чтобы начать работы, развернуть строительство, причем в круглосуточном режиме.
- А если потребуется дополнительная помощь, мы еще раз эти вопросы обсудим, постараемся сделать так, чтобы у нас в Саратовской области появилась хорошая больница. Но лучше в нее не попадать, — подчеркнул председатель Госдумы.
Он заявил, что со своей стороны, сделает все для того, чтобы помочь области в такой ситуации, когда «мы все столкнулись с такой проблемой, бедой, как распространение коронавирусной инфекции».
Вячеслав Володин о строительстве инфекционной больницы.
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ИСТОЧНИК KP.RU