Володин: на строительство инфекционной больницы в Саратове поступит порядка 462 млн рублей

25 Апр 2020 2020-04-25T17:38:45+03:00

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что на строительство инфекционной больницы в Саратове найдено 462 млн рублей из привлеченных источников. Деньги поступят в регион на следующей неделе.

Запись его интервью опубликована в группе сторонников председателя Госдумы в соцсети Instagram.

Вячеслав Володин отметил, что на строительство больницы необходимо 1 млрд 200 млн рублей. Современного учреждения нет и если оно появится, это поможет спасти жизнь людей. А в будущем здесь будут оказывать качественную медицинскую помощь. По его мнению, денег, которые выделены и перечисляют предприятия Саратовской области, будет достаточно, для того чтобы начать работы, развернуть строительство, причем в круглосуточном режиме.

- А если потребуется дополнительная помощь, мы еще раз эти вопросы обсудим, постараемся сделать так, чтобы у нас в Саратовской области появилась хорошая больница. Но лучше в нее не попадать, — подчеркнул председатель Госдумы.

Он заявил, что со своей стороны, сделает все для того, чтобы помочь области в такой ситуации, когда «мы все столкнулись с такой проблемой, бедой, как распространение коронавирусной инфекции».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775473" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин о строительстве инфекционной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU