Мишустин подписал указ о перепрофилировании двух медучреждений в Саратове под борьбу с коронавирусом

25 Апр 2020 2020-04-25T17:25:37+03:00

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил предварительный список медицинских организаций, которые перепрофилируют для приема граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию и с уже подтвержденным диагнозом.

Изменения коснутся 28 регионов страны, в числе которых Московская область, Крым, Чувашия и Саратовская область.

В Саратове появятся 300 коек на базе СГМУ имени В.Л. Разумовского и 30 в военном госпитале №428 Минобороны РФ.

Срок обеспечения готовности оказания медицинской помощи — с 14 мая для первого учреждения, с 15 мая для второго.

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ИСТОЧНИК KP.RU