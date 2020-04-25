2020-04-25T17:25:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин подписал указ о перепрофилировании двух медучреждений в Саратове под борьбу с коронавирусом

Появится до 330 коек
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил предварительный список медицинских организаций, которые перепрофилируют для приема граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию и с уже подтвержденным диагнозом.

Изменения коснутся 28 регионов страны, в числе которых Московская область, Крым, Чувашия и Саратовская область.

В Саратове появятся 300 коек на базе СГМУ имени В.Л. Разумовского и 30 в военном госпитале №428 Минобороны РФ.

Срок обеспечения готовности оказания медицинской помощи — с 14 мая для первого учреждения, с 15 мая для второго.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Радаев посетил 2-ю городскую клиническую больницу, где лечат больных коронавирусом
В Саратове на Шехурдина столкнулись две легковушки
В Энгельсе волонтеры посадили 150 каштанов во время самоизоляции
В Саратове ищут родственников неизвестной бабушки
Пытавшийся скрыться от погони саратовец получил 14 суток ареста
Володин: на строительство инфекционной больницы в Саратове поступит порядка 462 млн рублей
Мишустин подписал указ о перепрофилировании двух медучреждений в Саратове под борьбу с коронавирусом
Саратовец боится падения кирпичей с крыши дома на Соборной
Хроники коронавируса: в отдаленные села Ершовского района поставляют товары первой необходимости
Столкновение иномарок в центре Саратова: известны подробности
Мошенники оставили доверчивого медика из Саратова без 25 тыс. рублей
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 апреля: федеральный штаб подтвердил 20 случаев
Самоизоляция в Саратове: как развестись и что для этого нужно
Индекс самоизоляции в Саратове на 25 апреля: 3,2 балла
В Саратове возобновят выпуск холодильников «СЭПО»
В Саратове от коронавируса обработали 305 домов
Пьяный мужчина выматерил полицейского в аэропорту «Гагарин»
Водитель без спецпропуска не смог скрыться от сотрудников ГИБДД в Саратове
Самоизоляция в Саратове: как подготовить тело к лету дома