Мишустин подписал указ о перепрофилировании двух медучреждений в Саратове под борьбу с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил предварительный список медицинских организаций, которые перепрофилируют для приема граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию и с уже подтвержденным диагнозом.
Изменения коснутся 28 регионов страны, в числе которых Московская область, Крым, Чувашия и Саратовская область.
В Саратове появятся 300 коек на базе СГМУ имени В.Л. Разумовского и 30 в военном госпитале №428 Минобороны РФ.
Срок обеспечения готовности оказания медицинской помощи — с 14 мая для первого учреждения, с 15 мая для второго.
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ИСТОЧНИК KP.RU