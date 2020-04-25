2020-04-25T16:19:14+03:00
Общество

Саратовец боится падения кирпичей с крыши дома на Соборной

Очевидец опубликовал снимок в соцсетях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 25 апреля, пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником Dmitriy Efimovich выразил опасение насчет лежащих кирпичей на крыше дома на Соборной улице, 3 в Саратове.

- В случае, если они скатятся или будет сильный порыв ветра, могут пострадать прохожие, — написал мужчина в паблике «Саратов онлайн».

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В доказательство своих слов он опубликовал снимки скатной крыши.

В комментариях под записью горожане не поддержали его опасений и отметили, что ветхое здание и само еле стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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