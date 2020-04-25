Хроники коронавируса: в отдаленные села Ершовского района поставляют товары первой необходимости

25 Апр 2020 2020-04-25T15:46:09+03:00

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В отдаленные села Ершовского района поставляют товары первой необходимости. Напомним, 18 апреля райцентр закрыли на карантин.

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», составляются заявки от жителей для приобретения и доставки необходимого. Этим занимаются соцработники и сотрудники местных лечебных учреждений.

В Антоновском МО решена проблема с поставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от районного центра села. В селе Семено-Полтавка работает только один магазин и этого не хватало для обеспечения всех потребностей населения. Сейчас владелец торговой точки наладил поставку продуктов из соседних районов.

Продукты в поселок Южный доставляет предприниматель из Антоновки, он приезжает туда раз в неделю с передвижной торговой точкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU