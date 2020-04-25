Хроники коронавируса: в отдаленные села Ершовского района поставляют товары первой необходимости
В отдаленные села Ершовского района поставляют товары первой необходимости. Напомним, 18 апреля райцентр закрыли на карантин.
По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», составляются заявки от жителей для приобретения и доставки необходимого. Этим занимаются соцработники и сотрудники местных лечебных учреждений.
В Антоновском МО решена проблема с поставкой товаров повседневного спроса в отдаленные от районного центра села. В селе Семено-Полтавка работает только один магазин и этого не хватало для обеспечения всех потребностей населения. Сейчас владелец торговой точки наладил поставку продуктов из соседних районов.
Продукты в поселок Южный доставляет предприниматель из Антоновки, он приезжает туда раз в неделю с передвижной торговой точкой.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU