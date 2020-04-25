2020-04-25T14:52:39+03:00
Происшествия

Столкновение иномарок в центре Саратова: известны подробности

Пострадали трое человек
Дарья Вострикова
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Вчера, 24 апреля, в 17:30 напротив дома №27 на Московской улице в Саратове 22-летний водитель Renault Logan устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным парень нарушил правила проезда регулируемых перекрестков и влетел в Toyota Raw 4, за рулем которого была 48-летняя женщина.

В результате столкновения молодой водитель и двое пассажиров из его машины в возрасте 22 и 24 лет госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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