Столкновение иномарок в центре Саратова: известны подробности
Вчера, 24 апреля, в 17:30 напротив дома №27 на Московской улице в Саратове 22-летний водитель Renault Logan устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным парень нарушил правила проезда регулируемых перекрестков и влетел в Toyota Raw 4, за рулем которого была 48-летняя женщина.
В результате столкновения молодой водитель и двое пассажиров из его машины в возрасте 22 и 24 лет госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU