Мошенники оставили доверчивого медика из Саратова без 25 тыс. рублей
Мошенники оставили 48-летнюю жительницу Саратова без 25 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она зашла на чей-то аккаунт в Instagram и увидела всплывающее окошко с предложением получить помощь в условиях эпидемии коронавируса.
Деньги полагались всем, кто введет свои данные, а также цифры и код с обратной стороны банковской карты.
После выполнения этих требований и сообщения кода подтверждения из СМС гражданка лишилась 25 тыс. рублей.
Она пошла писать заявление, но даже не смогла вспомнить, как попала на эту страничку.
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ИСТОЧНИК KP.RU