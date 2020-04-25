Мошенники оставили доверчивого медика из Саратова без 25 тыс. рублей

25 Апр 2020 2020-04-25T13:55:28+03:00

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Мошенники оставили 48-летнюю жительницу Саратова без 25 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она зашла на чей-то аккаунт в Instagram и увидела всплывающее окошко с предложением получить помощь в условиях эпидемии коронавируса.

Деньги полагались всем, кто введет свои данные, а также цифры и код с обратной стороны банковской карты.

После выполнения этих требований и сообщения кода подтверждения из СМС гражданка лишилась 25 тыс. рублей.

Она пошла писать заявление, но даже не смогла вспомнить, как попала на эту страничку.

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ИСТОЧНИК KP.RU