2020-04-25T13:22:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 апреля: федеральный штаб подтвердил 20 случаев

Новая инфекция зарегистрирована еще и в Советском районе
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Федеральный штаб по коронавирусу подтвердил информацию о количестве заразившихся в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, за сутки прибавилось 20 новых диагнозов. То есть всего в регионе 265 заболевших.

Среди новых случаев по четыре зарегистрировано в Саратове и Духовницком районе, по три в Ершове и Новоузенске, по одному в Балакове, Энгельсе, Аткарском, Советском, Перелюбском и Балтайском районах.

В России за сутки подтверждено 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 66 летальных исходов. Полностью выздоровели 682 человека.

Всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах, умер 681 человек, выздоровели 6250 пациентов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники оставили доверчивого медика из Саратова без 25 тыс. рублей
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 апреля: федеральный штаб подтвердил 20 случаев
Самоизоляция в Саратове: как развестись и что для этого нужно
Индекс самоизоляции в Саратове на 25 апреля: 3,2 балла
В Саратове возобновят выпуск холодильников «СЭПО»
В Саратове от коронавируса обработали 305 домов
Пьяный мужчина выматерил полицейского в аэропорту «Гагарин»
Водитель без спецпропуска не смог скрыться от сотрудников ГИБДД в Саратове
Самоизоляция в Саратове: как подготовить тело к лету дома
Самоизоляция в Саратове: как бизнесмены могут по интернету подать заявление о прекращении деятельности
В Саратовской области открылась речная пассажирская навигация
В Саратове водитель Lada Granta влетел в три легковушки на Азина
В Балакове заработала лаборатория по выявлению коронавируса
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 25 апреля: заболели еще 20 человек
Жителей Энгельса удивили необычные облака над городом
В Балакове водитель Skoda сбил 11-летнего мальчика
Облачность и сильный ветер спрогнозировали синоптики в Саратове
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 апреля 2020 года: еще 16 случаев
Борис Шинчук: решение компании «ФосАгро» перечислить 100 млн рублей на строительство инфекционной больницы в Саратове — беспрецедентно
В Саратове прекращено дело в отношении Александра Ландо
Компания «ФосАгро» выделила 100 млн рублей на новый инфекционный центр в Саратове
Городской житель среднего возраста: составлен примерный портрет безработного в Саратовской области
Коронавирус в Саратовской области: ДОСААФ возобновляет работу
Экс-министра транспорта и дорожного строительства Чурикова «приостановили» в «Единой России»
Володин: Надеюсь, что в будущем у нас не будет больше вакансий на скорой
Энгельсский завод «ПК Транспортные системы» будет выпускать до 300 троллейбусов
В столкновении иномарок в центре Саратова пострадали три человека
Коронавирус в Саратове: разрешено открыть парикмахерские
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила корреспонденту «КП-Саратов»: Кто мог предположить, что так разовьется коронавирус?