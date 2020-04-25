Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 апреля: федеральный штаб подтвердил 20 случаев
Федеральный штаб по коронавирусу подтвердил информацию о количестве заразившихся в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, за сутки прибавилось 20 новых диагнозов. То есть всего в регионе 265 заболевших.
Среди новых случаев по четыре зарегистрировано в Саратове и Духовницком районе, по три в Ершове и Новоузенске, по одному в Балакове, Энгельсе, Аткарском, Советском, Перелюбском и Балтайском районах.
В России за сутки подтверждено 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 66 летальных исходов. Полностью выздоровели 682 человека.
Всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах, умер 681 человек, выздоровели 6250 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU