Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 25 апреля: федеральный штаб подтвердил 20 случаев

25 Апр 2020 2020-04-25T13:22:21+03:00

Новая инфекция зарегистрирована еще и в Советском районе

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Федеральный штаб по коронавирусу подтвердил информацию о количестве заразившихся в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, за сутки прибавилось 20 новых диагнозов. То есть всего в регионе 265 заболевших.

Среди новых случаев по четыре зарегистрировано в Саратове и Духовницком районе, по три в Ершове и Новоузенске, по одному в Балакове, Энгельсе, Аткарском, Советском, Перелюбском и Балтайском районах.

В России за сутки подтверждено 5966 новых случаев коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 66 летальных исходов. Полностью выздоровели 682 человека.

Всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах, умер 681 человек, выздоровели 6250 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU