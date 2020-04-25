Самоизоляция в Саратове: как развестись и что для этого нужно

25 Апр 2020 2020-04-25T12:30:10+03:00

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В Управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области ответили на интересующие граждан вопросы о разводах.

Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».

Подать заявление на развод нельзя до 1 июня, расторгнуть брак могут только те, кто ранее оповестил о своем желании ЗАГС.

По интернету прервать супружеские узы тоже нельзя. Только в присутствии хотя бы одного из супругов, лично.

Если вы не можете выехать из другого региона, перенести развод на поздний срок нельзя. Процедуры не произойдет, а после отмены ограничительных мероприятий надо будет подавать новое заявление.

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ИСТОЧНИК KP.RU