Самоизоляция в Саратове: как развестись и что для этого нужно
В Управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области ответили на интересующие граждан вопросы о разводах.
Об этом сообщает канал «СтопКоронавирус_Саратовская область».
Подать заявление на развод нельзя до 1 июня, расторгнуть брак могут только те, кто ранее оповестил о своем желании ЗАГС.
По интернету прервать супружеские узы тоже нельзя. Только в присутствии хотя бы одного из супругов, лично.
Если вы не можете выехать из другого региона, перенести развод на поздний срок нельзя. Процедуры не произойдет, а после отмены ограничительных мероприятий надо будет подавать новое заявление.
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ИСТОЧНИК KP.RU