Индекс самоизоляции в Саратове на 25 апреля: 3,2 балла
Сегодня, 25 апреля, индекс самоизоляции в Саратове на 12:40 составляет 3,2 балла.
Этот показатель формирует Яндекс, исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем больше цифры, тем прилежнее местные жители сидят дома.
Среди городов с численностью выше 500 тыс.человек на одном уровне с Саратовом находится Ульяновск, Хабаровск, Рязань, Астрахань, Набережные Челны, Липецк (3,1). В лидерах списка Махачкала (3,6), Киров (3,4).
В городах-миллионниках прилежнее всего сидят дома жители Москвы (3,8), Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода (3,5).
Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 25 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU