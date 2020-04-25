2020-04-25T12:52:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Саратове на 25 апреля: 3,2 балла

Теплая погода не выманила горожан на улицу
Дарья Вострикова
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Сегодня, 25 апреля, индекс самоизоляции в Саратове на 12:40 составляет 3,2 балла.

Этот показатель формирует Яндекс, исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем больше цифры, тем прилежнее местные жители сидят дома.

Среди городов с численностью выше 500 тыс.человек на одном уровне с Саратовом находится Ульяновск, Хабаровск, Рязань, Астрахань, Набережные Челны, Липецк (3,1). В лидерах списка Махачкала (3,6), Киров (3,4).

В городах-миллионниках прилежнее всего сидят дома жители Москвы (3,8), Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода (3,5).

Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 25 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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