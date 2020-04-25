В Саратове возобновят выпуск холодильников «СЭПО»
В Саратове по окончанию режима самоизоляции на заводе ООО «СЭПО-ЗЭМ» производство холодильников запустится снова.
- Об этом сообщил генеральный директор предприятия Евгений Резник. Он общался по телефону с руководителем общественной приемной Вячеслава Володина в Саратове Татьяной Ерохиной. Евгений Резник попросил передать Вячеславу Володину информацию о том, что сокращать сотрудников производства холодильников не будут, как планировалось ранее, — сообщает группа сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram.
Сейчас на заводе выходят на договоренности с инвесторами.
Напомним, в марте председатель Госдумы посещал завод, обсуждал с руководством и профсоюзом предприятия будущее завода и возможные пути решения.
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ИСТОЧНИК KP.RU