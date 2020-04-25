В Саратове от коронавируса обработали 305 домов
В Саратовской области с 23 апреля в 1314 многоквартирных домах проведена санобработка в целях защиты от коронавируса. От общего числа 305 зданий находятся в Саратове.
По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», ГЖИ области ведет мониторинг за уборкой и обработкой домов. Тем, кто не выполняют обязательные требования, выносят предостережения.
На 24 апреля по три УК в Балакове и Саратове, две в Энгельсе и одна в Ртищеве уже получили их.
Некоторые организации не сообщают в инспекцию о проведенной дезинфекции. Это ООО «ДЕЗ-Повольжье», ООО «Квалитет», ООО «УК «Каскад», ООО «УК «Фаворит-Стандарт Качества», ООО «Управление домами».
Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 25 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU