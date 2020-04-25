В Саратове от коронавируса обработали 305 домов

25 Апр 2020 2020-04-25T12:52:55+03:00

Дезинфекция проведена в 1314 домах в регионе

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В Саратовской области с 23 апреля в 1314 многоквартирных домах проведена санобработка в целях защиты от коронавируса. От общего числа 305 зданий находятся в Саратове.

По информации канала «СтопКоронавирус_Саратовская область», ГЖИ области ведет мониторинг за уборкой и обработкой домов. Тем, кто не выполняют обязательные требования, выносят предостережения.

На 24 апреля по три УК в Балакове и Саратове, две в Энгельсе и одна в Ртищеве уже получили их.

Некоторые организации не сообщают в инспекцию о проведенной дезинфекции. Это ООО «ДЕЗ-Повольжье», ООО «Квалитет», ООО «УК «Каскад», ООО «УК «Фаворит-Стандарт Качества», ООО «Управление домами».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/775414" frameborder="0"></iframe> Карта распространения коронавируса в Саратовской области на 25 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU