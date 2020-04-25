Пьяный мужчина выматерил полицейского в аэропорту «Гагарин»

25 Апр 2020 2020-04-25T10:51:25+03:00

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В отношении 54-летнего жителя Московской области возбуждено уголовное дело за оскорбление полицейских.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, по версии следствия 17 апреля пьяный мужчина находился в стерильной зоне зала ожидания у выхода на посадку.

Стражи порядка подошли к нему, потребовали документы, удостоверяющие личность, сказали, что нужно пройти с ними в дежурную часть для дальнейшего административного разбирательства.

Нарушителю это не понравилось и он выматерил полицейских.

Теперь ему придется ответить за свой бойкий язык. Расследование набирает ход.

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ИСТОЧНИК KP.RU