Пьяный мужчина выматерил полицейского в аэропорту «Гагарин»
В отношении 54-летнего жителя Московской области возбуждено уголовное дело за оскорбление полицейских.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, по версии следствия 17 апреля пьяный мужчина находился в стерильной зоне зала ожидания у выхода на посадку.
Стражи порядка подошли к нему, потребовали документы, удостоверяющие личность, сказали, что нужно пройти с ними в дежурную часть для дальнейшего административного разбирательства.
Нарушителю это не понравилось и он выматерил полицейских.
Теперь ему придется ответить за свой бойкий язык. Расследование набирает ход.
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ИСТОЧНИК KP.RU