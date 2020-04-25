Пьяный водитель без спецпропуска не смог скрыться от сотрудников ГИБДД в Саратове
Сегодня, 25 апреля, в 1:25 на перекрестке улиц Батавина и Тополчанская сотрудники ДПС заметили Chevrolet Niva, который ехал не по правилам дорожного движения.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, на требование об остановке 29-летний водитель не отреагировал. Патруль пустился в погоню и через 10 минут машина нарушителя влетела в транспорт сотрудников ДПС.
Фото ГИБДД города
Тогда к преследованию присоединился еще один экипаж, иномарку все-таки задержали напротив дома №4 на улице Зыбина в Саратове.
В отношении водителя составили административные материалы. Его и 28-летнего пассажира из автомобиля также привлекли к ответственности за отсутствие пропусков.
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ИСТОЧНИК KP.RU