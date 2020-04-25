Пьяный водитель без спецпропуска не смог скрыться от сотрудников ГИБДД в Саратове

25 Апр 2020 2020-04-25T10:14:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 апреля, в 1:25 на перекрестке улиц Батавина и Тополчанская сотрудники ДПС заметили Chevrolet Niva, который ехал не по правилам дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, на требование об остановке 29-летний водитель не отреагировал. Патруль пустился в погоню и через 10 минут машина нарушителя влетела в транспорт сотрудников ДПС.

Фото ГИБДД города

Тогда к преследованию присоединился еще один экипаж, иномарку все-таки задержали напротив дома №4 на улице Зыбина в Саратове.

В отношении водителя составили административные материалы. Его и 28-летнего пассажира из автомобиля также привлекли к ответственности за отсутствие пропусков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU