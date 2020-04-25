Самоизоляция в Саратове: как подготовить тело к лету дома
В связи с введенными ограничениями из-за коронавируса теперь саратовцам приходится в основном гораздо больше времени проводить дома.
Лето не за горами, спортзалы закрыты и даже позаниматься на площадке у дома может быть опасно.
Канал «СтопКоронавирус_Саратовская область» сообщает, какие упражнения необходимы, чтобы не потерять форму.
Достаточно по минуте растяжки и прыжков на скакалке. Скручивания, приседания, махи гантелями в сторону (вес 1-2 кг), проработка бицепса и трицепса, выпады с гантелями (вес 4-6 кг) — все нужно сделать 20 раз по три подхода.
Не стоит забывать об укреплении мышц спины. Например, можно лечь на живот и поднимать одновременно руки и ноги. Минута на упражнение и минута на отдых.
А также на старые добрые отжимания, достаточно всего три подхода по 15 раз.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области.! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU